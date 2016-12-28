Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Viranşehir’de ölü ele geçen 4 terörist PKK'lı dağ kadrosundan

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde geçen 3 Aralık günü hava destekli operasyonda bir evde ölü ele geçirilen 2'si kadın 4 PKK'lı teröristin, örgütün dağ kadrosundan oldukları ve sansasyonel eyleme hazırlandıkları...

Viranşehir’de ölü ele geçen 4 terörist PKK'lı dağ kadrosundan

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde geçen 3 Aralık günü hava destekli operasyonda bir evde ölü ele geçirilen 2'si kadın 4 PKK'lı teröristin, örgütün dağ kadrosundan oldukları ve sansasyonel eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı. Teröristlere ait silah ve mühimmatın incelenmesinden, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyuna ateş açtıkları, Siverek Kaymakamı Vural Karagül'e pusu kurdukları, karakola bombalı saldırı düzenledikleri ve bir muhtarı katlettikleri ortaya çıktı.
Polis, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Viranşehir’in Demirci Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensuplarının gizlendiği eve operasyon düzenledi. Polislerin ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Hava destekli operasyonda PKK'nın dağ kadrosundan oldukları belirtilen ve sansasyonel eylem hazırlığında olan 23 yaşındaki Nesibe T., 27 yaşındaki Behiye T., 20 yaşındaki Süleyman E. ve 37 yaşındaki Erol Ö. ölü ele geçirildi. Teröristlerin eve tuzakladığı patlayıcılar da imha edildi.
Çatışma çıkan evin bahçesinde yapılan aramada roketatar, M16 tüfek, 1 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 2 el bombası, 6 tabanca, 12 şarjör, 10 roketatar mermisi, 230 gram A4 patlayıcı, sarı renkli fitil ile 411 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmat, balistik inceleme için Diyarbakır Polis Laboratuvarı’na gönderildi.
Yapılan incelemede silahların PKK'nın gerçekleştirdiği 4 saldırıda kullanıldığı ortaya çıktı. Öle ele geçen teröristlerin 9 Temmuz günü 2 asker ile 1 sivilin şehit olduğu Mardin'deki Cevizlik Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı, 23 Kasım günü 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı Siverek Kaymakamı Vural Karagül'e pusu kuran teröristler olduğu saptandı. Yine bu teröristlerin geçen yıl Siverek'in Şekerli Mahallesi Muhtarı Ali Bülbül'ü de öldürdükleri, park açılışından dönen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyuna ateş açtıkları ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55