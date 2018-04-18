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Viranşehir'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 5 ayrı...

Viranşehir'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 5 ayrı kırsal mahallede yürüttüğü istihbari çalışmanın ardından belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde uzun namlulu 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 11 kişiyi gözaltına alındı. Şüpeliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

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