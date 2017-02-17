Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı

VALİ: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara bombalı araçla saldırı düzenlendiğini, 3 yaşındaki 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, en az 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamada, lojman ve çevresindeki binalar ile park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye taşınan yaralılara, müdahale için izinde ve evlerinde olan sağlık görevlileri, belediye hoparlörlerinden yapılan ansons ile göreve çağırıldı.



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında meydana gelen patlamayla ilgili olarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya da acil şifa dileğinde bulunduğu kaydedildi.