Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yönelik bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Viranşehir İlçesi'nde bulunan adliye personeli ile emniyet personelinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokak içinde muhtemel bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda, saat 21.45 itibariyle Viranşehir Devlet Hastanesi'ne 16 yaralı vatandaşımız intikal ettirilmiş, bunlardan 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmiş ve durumu ağır olan bir vatandaşımız ise il merkezine sevk edilmiştir."