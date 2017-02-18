Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (7)

KÜÇÜK AHMET OKTAY TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın cenazesi, öğle saatlerinde morgdan alınarak il merkezindeki yeni mezarlığa getirildi. Günak için burada cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve şehit Günak’ın yakınları katıldı.

Yakınlarının desteği ile ayakta duran zabıt katibi Mustafa Günak ile Mukaddes Günak çifti, 3 çocuğundan en büyüğü olan Ahmet Oktay'ın Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp uzun gözyaşı döktü.

ANNESİ: VATAN SAĞ OLSUN

Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukaddes Günak, cenaze töreninde gözyaşı dökerek, "Dün gece gözümü çeviriyorum seni göremiyorum. Nereye gittin annem? Böyle mi şehit annesi olacaktım? Böyle küçük yaşta mı olacaktın? Keşke büyüseydi askere gönderseydim, damatlık giydirseydim. Daha oğluma doyamadan oğlumu aldılar elimden vatan sağ olsun. Bayrak ne güzel yakışmış oğluma, kırmızı ne kadar yakışmış oğluma, oğlum asker ve polis olmayı çok istiyordu" diye ağıt yaktı.

Günak'ın cenazesi, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

BAKAN ÇELİK: ONLARA İNAT DAHA BİR VE BERABER OLACAĞIZ

Aileye taziye dileklerini ileten bakanlardan Faruk Çelik, bombalı saldırıyı gerçekleştirenlerin, insan olarak vasıflandırılmasının söz konusu olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizi bölmek, parçalamak, bizim içimizde huzursuzluk etmeye çalışanlar, bu ve benzer menfur saldırılarla birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor ve daha da güçleneceğiz. Onlara inat daha bir ve beraber olacağız. Huzur şehri olan Şanlıurfa’mızdan tüm Türkiye ve bölgeye yine huzurlu haberler vermeye devam edeceğiz. Bunlar son çırpınışlardır. Bunlar ne yaptıklarını bilmez bir noktada bir terör eylemini ortaya koydular. Teröristler öteden beri Türkiye ve bölgeyi huzursuz ediyorlardı bunun farkındayız ama bugün Viranşehir’de gördüğümüz tablo hiçbir vicdana hiçbir lisanla izah edilemeyecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Yüzlerce insanın yaşadığı bir mahallede siz tonlarca bombayı gelip patlatıyorsunuz. Çocuklar, bebeler Allah sakladı diyoruz cenabı hak muhafaza etti. Tam mahallenin ve binaların ortasında binlerce masum insana yapılan bir saldırıdır. Onun için bunları insan olarak vasıflandırmak söz konusu değildir. Şehidimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

BAKAN BOZDAĞ: KATLİAM PLANI YAPILMIŞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, Türkiye'nin bu tür terör eylemlerinin üstesinden gelecek güçte olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hadise terörün çirkin yüzünü, acımasızlığını gözler önüne serdi. 11 yaşında masum insanları öldürmeye bir şey zannediyorlar. Çocukları, kadınları, erkekleri, yaşlıları ve sivilleri, tanıdıkları ve tanımadıkları herkesi öldürmeyi bir şey zanneden bir ahmaklar sürüsü ve bir aptallar sürüsü, belli ki akıllar rehin, kalpler rehin ama bütün bunların karşısında birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Sadece adliyeye yönelik değil 14 binada çok ciddi hasar var ve katliam planı yapılmış. Orada bulunan tüm vatandaşlarımızın hayatına kast etmiş büyük bir canavarca duyguyla yapılmış bir terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Türkiye bu tür terör eylemlerinin üstesinden gelecek güçtedir. Terör bitene kadar mücadelemiz devam edecektir. Terör örgütü Urfa’ya sızmak, Urfa’daki insanları birbirine düşman etmek ve Urfa’da teröre destek veren bir yapı oluşturmak için, gerek tehdit, gerek şantaj, baskı ve birçok yöntemle Peygamberler diyarı Urfa’nın ve Urfalıların bu alçakları içine sokmaması en önemli talebimdir."

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()-

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