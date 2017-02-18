Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (6)

BAKAN SOYLU ŞEHİT BEKÇİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 2 çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Kete’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Karatepe Mahallesi'ne geçen Bakan Soylu, camide şehit Kete'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Terör saldırısının amacının milletin huzuru bozmak olduğunu yineleyen Bakan Soylu, şehidin kanın yerde kalmayacağını, bunun hesabının sorulacağını söyledi. Bakan Soylu’nun açıklaması sırasında Karatepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup sık sık tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatandan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Burada acı kahve mırra ikram edilen bakan Soylu, daha sonra Fatiha okuyarak beraberindeki heyetle birlikte Viranşehir Hudut Taburu'ndan helikopterle Şanlıurfa’ya hareket etti.

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