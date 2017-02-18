Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (3)

VALİ: MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'deki terör saldırısından ardından kaymakamlık bünyesinde hasar tespit komisyonu kurulduğunu söyledi. Vali Tuna, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren saldırıda hasar gören ev ve işyerlerinde tespit çalışmalarına başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Saldırıda mağdur olan vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini gidereceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından kaymakamlık bünyesindeki komisyon inceleme yapacak. Vatandaşın en küçük zararı bile hızlıca karşılanarak mağduriyetleri giderilecek."