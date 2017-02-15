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Viranşehir'de elektrik çarpması: 2 ölü

VİRANŞEHİR Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sokaktan geçen elektrik teliyle temas eden inşaat asansöründeki 2 işçi yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan...

Viranşehir'de elektrik çarpması: 2 ölü

VİRANŞEHİR Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sokaktan geçen elektrik teliyle temas eden inşaat asansöründeki 2 işçi yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan 23 yaşındaki Recep Aslan ve 15 yaşındaki Ahmet Albayrak, malzeme taşımak için dış cepheye kurulan asansöre bindi. Demir asansörün sokaktan geçen elektrik teliyle temas etmesi sonucu işçiler akıma kapıldı. İnşaatta çalışanlar tarafından asansörden indirilen işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aslan ve Albayrak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan işçilerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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