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Viranşehir'de 130 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize...
GÜVENLİK 28.12.2019, 14:09
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir'de bir evde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 cep telefonu ele geçirdi.
Cep telefonlarına el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir'de bir evde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 cep telefonu ele geçirdi.
Cep telefonlarına el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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