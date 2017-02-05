Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 4 yaralı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, viraja hızlı girerken kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul Karayolu Soğanlısuyu rampalarında meydana geldi. 45 yaşındaki Sadık Kaynar yönetimindeki 67 TB 283 plakalı otomobil, sürücüsünün hızlı girdiği virajda yoldan çıktı. Su kanalına düşerek taklalar atan otomobil, ana yola çıkarak durabildi. Kazada, sürücü Sadık Kaynar ile aynı araçta bulunan eşi 42 yaşındaki Şükran, çocukları 22 yaşındaki Merve Kaynar ve 17 yaşındaki Emre Kaynar yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük’ten akraba ziyaretine geldikleri belirtilen yaralılardan sürücü Sadık Kaynar’ın durumunun ağır, diğerlerinin iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI