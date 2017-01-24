Vinçle duvar arasına sıkışan işçi öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de makine üretimi yapan fabrikanın üst katında çalışan Muammer Efe, (49), iddiaya göre dengesini kaybederek düştüğü alt katta vinç ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 14'üncü Cadde'deki fabrikada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın döküm biriminde çalışan Muammer Efe, dengesini kaybederek çalıştığı üst kattan düştüğü vinçle duvar arasına sıkıştı. Başı ve boynundan ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine çağırılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muammer Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.