Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işçi Ekrem Ş. (45) vincin kancasının yüzüne çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğlenden sonra, İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonete vinçle tomruk yüklendiği sırada kancasındaki tomruk düştü. Bu sırada vincin ucundaki kanca işçi Ekrem Ş.'nin yüzüne çarptı. Yüzüne aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Ekrem Ş., işçiler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Ekrem Ş, burada tedaviye alındı.



