Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Vinç kopunca inşaattan düşen işçi yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, malzeme çekilen vincin kopmasıyla dengesini kaybederek inşaatın üçüncü katından düşen işçi 43 yaşındaki Mustafa Bektaş ağır yaralandı. Olay,...

Vinç kopunca inşaattan düşen işçi yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, malzeme çekilen vincin kopmasıyla dengesini kaybederek inşaatın üçüncü katından düşen işçi 43 yaşındaki Mustafa Bektaş ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta ağabeyi Osman Bektaş ile birlikte çalışan Mustafa Bektaş üçüncü kata vinç ile mermer blokları çektiği sırada, vincin tavanda montajlı olduğu yerden kopması sonrasında vinç ile birlikte 3’ücü kattan düştü. Ağır yaralanan işçi, ağabeyi Osman Bektaş tarafından özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve başından da aldığı darbe ile ağır yaralanan Mustafa Bektaş, Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.