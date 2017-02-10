Vinç kopunca inşaattan düşen işçi yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, malzeme çekilen vincin kopmasıyla dengesini kaybederek inşaatın üçüncü katından düşen işçi 43 yaşındaki Mustafa Bektaş ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta ağabeyi Osman Bektaş ile birlikte çalışan Mustafa Bektaş üçüncü kata vinç ile mermer blokları çektiği sırada, vincin tavanda montajlı olduğu yerden kopması sonrasında vinç ile birlikte 3’ücü kattan düştü. Ağır yaralanan işçi, ağabeyi Osman Bektaş tarafından özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve başından da aldığı darbe ile ağır yaralanan Mustafa Bektaş, Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI