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Vinç kazasında ölen 5 işçi sigortasızmış

ADANA, ()  ADANA'da geçen ay bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için kullanılan vincin sepetine 2 kişi yerine 6 kişi binince halatın kopması sonucu sepet yere çakıldı. Kaza ölen 5 kişinin ise sigortasız olduğu ortaya çıktı.  20...

Vinç kazasında ölen 5 işçi sigortasızmış

ADANA, ()  ADANA'da geçen ay bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için kullanılan vincin sepetine 2 kişi yerine 6 kişi binince halatın kopması sonucu sepet yere çakıldı. Kaza ölen 5 kişinin ise sigortasız olduğu ortaya çıktı. 
20 Temmuz'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasında 6 işçi, bindikleri vincin sepetinin halatının kopmasıyla 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çatı ve asma tavan işçisi olan, hepsi de akraba Murat Gümüş, kardeşi Mustafa Gümüş, akrabaları Emre Halil Aslan, Faruk Kaya ve  kuzeni Fehmi Kaya yaşamını yitirdi. 
TAŞERONU SUÇLADI
Gözaltına alınan vinci kullanan operatör U.P., firma sahibi H.T. ile taşeron firma yetkilisi A.E. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Firma sahibi H.T., nöbetçi mahkemede taşeron firmanın sahibini A.E.'yi suçlayarak, şöyle dedi:
"Bana 4-5 işçinin adını vermişti. Ancak, çalışmak için getirdiği işçiler farklıydı. A.E.'ye 'Sigortasız işçi çalıştırma' demiştim" dedi. A.E. ise, H.T.'yi yalanlayarak "Bunlar benim işçim değil. Ben söküm işini aldım, 10 gün önce tamamladım. O gün organize sanayi sitesinde işim olduğu için oradaydım" diye konuştu. Vinç operatörü U.P. ise, işçilerin sepete 6 işçinin bindiğini görmediğini öne sürdü. 3 şüpheli yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İŞÇİLER TALİ KUSURLU
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 makine mühendisi bilirkişi raporu hazırladı. Rapora göre A.E. ile U.P. asli kusurlu, H.T.'nin ise, tali kusurlu olduğuna yer verildi. 5'i ölmüş, 6 işçi ise 'Vinç sepeti dar olmasına rağmen 2 kişilik sepete 6 kişi binmiş olmaları ve tedbirlere uymadıkları' için tali kusurlu kabul edilirken, işçilerin sigortasız olduğu vurgulandı.

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