Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

Villadaki uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsuz tabanca ile yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü...

Villadaki uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsuz tabanca ile yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Soğucak Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre villayı takibe alan polis, dün akşam saatlerinde şüphelilerin evde toplandığını gördü. Operasyon için harekete geçildi. Villada bulunan S.P. (39) isimli kadın ile D.Ş.(40) ve F.T. (28) gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 93.85 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 16.30 gram skunk, 6.90 gram esrar ile 1 adet hassas terazi, 9 milimetre çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 155 TL ile 100 dolar ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328