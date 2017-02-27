Vice News muhabirlerinin yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - SOKAĞA çıkma yasaklarına ilişkin belgesel çekmek amacıyla geldikleri Diyarbakır'da, 28 Ağustos 2015 günü kaldıkları otelde gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ABD merkezli Vice News muhabiri Jacop Philip John Gingell Hanrahan, kameraman Philip John Pendlebury, tercüman Mohamed İsmael Rasool ve şoför Abdurrahman Direkçi'nin yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına haklarında, 'terör örgütüne bilerek, isteyerek yardımda bulunmak suretiyle üye olmak', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 67 yıla kadar hapis cezası istenen Muhabir Jacop Philip John Gingell Hanrahan ile kameraman Philip John Pendlebury katılmazken, tercüman Mohamed İsmael Rasool duruşma salonunda, şoför Abdurrahman Direkçi ise Cizre'den SEGBİS sistemi ile katıldı.

'DOSYANIN ŞİFRESİ 3 BOŞLUKTU'

Duruşmada savunması alınan tercüman Rasool, beş dil bildiğini ve Vice News ekibine tercümanlık yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Ben 2002 yılından beri Erbil'de yaşıyorum. Türkiye'ye yüksek lisans okumak için geldim. Sonra gazeteciliğe başladım. Dil bildiğim için bana sürekli teklifler geliyordu. Suriye-Türkiye sınırında çalıştım. Vice News ekibi Cizre ve Silopi'de çekimler yaptı. Ben de kendilerine tercümanlık yapıyordum. YDHG-H ile ilgili belgesel çekeceklerdi. Ben sadece kontak kurulan kişilerle tercüme yapıyordum. Barikat ve sokakları gece çektik. Gündüz halk arasında röportaj yaptık. Fatih Üniversitesi kurumsal olarak Bank Asya ile anlaşmalıydı. Üniversiteye kaydolunca bu bankadan hesap açtırdılar. Bana yapılan ödemelerin bu banka üzerinden olmasının sebebi budur. Benim tutuklanma nedenim kriptolu olduğu iddia edilen dosyaydı. Soruşturma sırasında hiç bir şekilde bu dosyanın şifresi sorulmadı. Tutuklandıktan sonra beni ifadeye çağırdılar. Dosyanın şifresinin 3 boşluk olduğunu söyledim."

Daha sonra SEGBİS üzerinden savunma yapan taksi şoförü Abdurrahman Direkçi de, Vice News muhabirlerini bir yakını aracılığıyla tanıdığını, para karşılığında muhabirlere şoförlük yaptığını, herhangi bir örgüt ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Direkçi ve Rasool hakkında verilen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.