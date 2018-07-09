Veteriner hekim, maganda kurşunu ile yaralandı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, veteriner hekim Murat Candar (30), yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesiyle yaralandı.

​Ortaca'daki bir veteriner kliniğinde çalışan bekar Murat Candar, geçen 6 Temmuz'da Dalaman'daki evine dönmek üzere motosikleti ile yola çıktı. Candar, Dalaman ilçesi Topçular Mahallesi, Seyfettin İnce Caddesi'ne geldiğinde, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşun beline isabet etti. Candar, kendi imkanı ile olay yerine 200 metre mesafedeki Dalaman Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından Candar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çekilen röntgende kurşunun Candar'ın bel kemiğine saplandığı belirlendi, tedaviye alındı.

Murat Candar, "İşten dönüyordum. Yol kenarında düğün vardı. Sanırım o taraftan gelen bir kurşunla yaralandım. Doktorlar, kurşunun bel kemiğime saplanmış olması nedeniyle alınmasının zor olduğunu söyledi. Bir maganda kurşunu ile yaralandım. Kimse bu silahı kullanan kişi bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Polis, tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.



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