Veteranlar maçında takım kaptanı kalp krizinden öldü

VETERANLAR Futbol Ligi'nde Tekirdağ'daki karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren Çerkezköy Doğanspor takım kaptanı Abdurrahim Saçlı, hayatını kaybetti.Tekirdağ'da dün Veteranlar Futbol Ligi'nde Çerkezköy Doğanspor ile Tekirdağ Veteranlar takımı karşılaştı. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Çerkezköy Doğanspor takım kaptanı Abdurrahim Saçlı, aniden yere yığıldı. Saçlı'ya ilk müdahale sahada bulunan doktorlar tarafından yapılarak hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Saçlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Abdurrahim Saçlı, Çerkezköy ilçesi Osmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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