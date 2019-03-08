Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Vericiye bakım yapmak için çıktığı 45 metre yükseklikten düşerek öldü

Hasan BOZBEY/BURSA, ()- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Emin Mestan (45), vericide çanak değiştirip bakım yaptığı sırada 45 metrelik kayalık üzerinden zemine düşerek...

Vericiye bakım yapmak için çıktığı 45 metre yükseklikten düşerek öldü

Hasan BOZBEY/BURSA, ()- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Emin Mestan (45), vericide çanak değiştirip bakım yaptığı sırada 45 metrelik kayalık üzerinden zemine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Özel telekomünikasyon şirketine ait vericide çanak değiştirmek için görevlendirilen 3 kişilik bakım ekibi, sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde bir süre mola veren ekip, tekrar çalışmaya başlamak için vericinin bulunduğu kayalığa tırmanmaya başladı. Bu sırada 45 metrelik yüksekliğe ulaşan Emin Mestan, kayalık zemine düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mestan hayatını kaybetti. Mestan’ın cenazesi incelenmek üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
EKİPMANLARA EL KONULDU
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Emin Mestan’ın vericiye tırmanırken bağlaması gereken 3 kemerden 2’sinin poşet içerisinde olduğu belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi Mestan’ın kullandığı ve kullanması gereken ekipmanları soruşturma dosyası için korumaya aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328