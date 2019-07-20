Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Vergi müfettişi, askerden dönerken kazada öldü

KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole kayan yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Volkan Ceran (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı tespit...

Vergi müfettişi, askerden dönerken kazada öldü
KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole kayan yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Volkan Ceran (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı tespit edilen Ceran'ın, bedelli askerliğini bitirip memleketi Ereğli ilçesine dönmek için otobüse bindiği belirlendi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolunda meydana geldi. Isparta’dan Gaziantep’e giden Nihat Tok yönetimindeki 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü, Karapınar ilçesine 5 kilometre mesafede, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole kaydı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Aracın kurtarılması için çekici beklenirken, otobüste yolculuk eden Volkan Ceran, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Bu sırada Metin Yavuz yönetimindeki 35 AKV 45 plakalı hafif ticari araç, Volkan Ceran'a çarptı.
Diğer yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Ceran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Volkan Ceran'ın Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı, Isparta'da bedelli askerliğini bitirip tezkeresini aldığı, memleketi Ereğli'ye dönmek için yola çıktığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.