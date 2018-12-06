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Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü

NİĞDE’de, R.B. isimli kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alan memur M.Ç.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. İl Emniyet  Müdürlüğü'ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde...

Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü
NİĞDE’de, R.B. isimli kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alan memur M.Ç.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.
İl Emniyet  Müdürlüğü'ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışan memur M.Ç.'nin  yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, M.Ç.'yi bir kişiden 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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