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Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde büfe işleten 39 yaşındaki Sadi Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 34 yaşındaki Güven T.'nin, büfe sahibi Erdoğan'ı veresiye...

Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde büfe işleten 39 yaşındaki Sadi Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına
alındı. 34 yaşındaki Güven T.'nin, büfe sahibi Erdoğan'ı veresiye içki vermediği için öldürdüğü belirlendi.
Dün akşam, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde büfe işleten Sadi Erdoğan işyerinde tartıştığı 2 kişiden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. 2 kişi kaçarken, Sadi Erdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi'nde düzenlenen operasyonla katil zanlısı Güven T. ile olay sırasında yanında olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Kazım D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet'e götürülen zanlılardan Güven T. sorgusunda cinayeti işlediğini ve olay sırasında alkollü olduğunu itiraf etti. Güven T. büfe sahibiyle veresiye içki almak nedeniyle tartıştığını, bu tartışma sonrasında ateş ettiğini söyledi. Güven T.'nin 'kasten yaralama' suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Güven T. ve Kazım D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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