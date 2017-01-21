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Velayeti kaybedince çocuğuyla balkondan atladı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki F.T., ortak çocuklarının velayeti, dava açan eski eşine verilince, kucağındaki 2 yaşındaki kızıyla birlikte 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan yaralı...

Velayeti kaybedince çocuğuyla balkondan atladı
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki F.T., ortak çocuklarının velayeti, dava açan eski eşine verilince, kucağındaki 2 yaşındaki kızıyla birlikte 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan yaralı anne-kızdan F.T., taburcu oldu. F.T. sevkedildiği mahkemece tutuklanırken, minik kızının tedavisi sürüyor.
Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00 sıralarında, Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan ve eşinden 4 ay önce boşandığı öğrenilen F.T., eski eşinin açtığı velayet davasını kazanması üzerine çılgına döndü. 2 yaşındaki kızını kucağına alan F.T., 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Anne ve minik kızı, kanlar içinde yerde kaldı.
Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu iyi olan F.T., daha sonra taburcu edildi. Dün adliyeye sevk edilen F.T. tutuklandı. Küçük çocuğun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

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