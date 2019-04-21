Veda paylaşımında bulunup, intihar etti

KAYSERİ'de, ameliyathane teknisyeni Fatih N. (37), sosyal medya hesabından, 'Kırdığım, incittiğim kim varsa hakkınızı helal edin. Elveda hayat' paylaşımını yaptıktan sonra kendini asarak yaşamına son verdi.Olay, dün akşam saatlerine doğru Merkez Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte özel bir hastanede çalışan ve 4 aydır maaşı ödenmeyerek işten çıkarılan ameliyathane teknisyeni 2 çocuk babası Fatih N., bunalıma girdi. Fatih N., evinde yalnız olduğu sırada kendini astı. Eşi tarafından asılı bulunan Fatih N.'nin cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Fatih Nergiz'in sosyal medya hesabından intihar etmeden, "Bu hayatta güzel günlerim oldu. Geldiğim bu noktada yaşamam aileme zarar veriyor. Bunu anladım ben. 'Yoruldum hayat gelme üstüme' dedikçe geldi. Canım anam, canım babam evlatlarımın emaneti size. Biliyorum ki, yokluğumda ailem daha müreffeh olacak. Ben herkese hakkımı helal ettim. Kırdığım, incittiğim kim varsa hakkınızı helal edin. Kimseye dargın değilim. İnsanlar pişmanlıkları ile ölürler. Kimisi yaptıkları kimisi de yapamadıkları ile. Elveda hayat. Beni köye gömün. Evimi, sizi izlerim belki" yazdığı ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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