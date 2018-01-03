Varto Kaymakamı Çetin, husumetli aileleri barıştırdı

MUŞ'un Varto ilçesinde 2012 yılında meydana gelen ölümlü kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan 'Yalçın' ile 'Ataç' aileleri, Kaymakam ve Belediye Başkanıvekili Mehmet Nuri Çetin tarafından barıştırdı.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mescidinde düzenlenen barış törenine Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı AK Partili Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanıvekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, daire müdürleri, muhtarlar, çok sayıda kişi ve aralarında husumet bulunan Yalçın ile Ataç aileleri katıldı.

Törende bir araya gelen Dutözü köyü ile Hüseyinoğlu köylerinin aile büyükleri, birbirleriyle tokalaştı ve Müftü Alaettin Bozkurt'un okuduğu dualar eşliğinde Kur'an-ı Ker'imin altında geçerek barış yemini etti. Barış töreninde konuşma yapan Muş Milletvekili Şimşek, şöyle dedi:

"Her günümüz barışla olsun. Varto'da yıllar önce 2 kardeş aile Ataç ve Yalçın ailesi arasında bir husumet olmuştu. Barışa kavuşması lazımdı. Allah utandırmasın başta Valim, Kaymakamım, bu değerli iki ailenin insanları arasında bir sulh, barış oldu. Güzel oldu. Daim olsun. Bu barışla birlikte bu yeni yılımızda valimin dediği gibi ilk mesai günü inşallah günümüz hep barış içerisinde geçer. Rabbim Vartomuz'a, insanlarımıza, Muşumuz'a, ülkemize tüm insanlarımıza ve coğrafyasına barış getirsin. Barış mutluluktur. Barış kardeşliktir."

Dünyada en güzel şeyin barış olduğunu belirten Vali Aziz Yıldırım ise Varto'da husumetli 2 aile arasındaki anlaşmazlığının kaymakamın girişimi, akil insanların bir araya gelmesi sonucu barış ile noktalandığını belirterek, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımız ve iki aile fertleri buraya gelmiş. Sağ olsunlar barış tescil oldu. Kaymakamımızın çalışmaları ile ve tabii ki tarafların fedakarlıkları ile bunu unutmamak lazım. Hepsini takdir ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bu iki aile ve Varto barış içerisinde yaşayacak. İnşallah bu bütün insanlığa çevremizdeki bu kargaşalara sebebiyet veren kişilere, Suriye de Irak'ta bu tür kargaşalara sebebiyet veren insanlara örnek olsun, güzel bir örnek, inşallah bu dünyaya örnek olur. Yeni yılımızın ilk mesai gününde böyle bir gün yaşayışlığımızın olması bize umut vermekte, ayrıca 2018 yılı barış içerisinde geçecek. Bütün taraflara teşekkür ediyorum."

Varto Kaymakamı ve Beleye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetin de her iki aileye teşekkür ederek konuşmasında merkeze insanı aldıklarını vurgularken şöyle dedi:

"İki aile ile görüştük. Fedakarlıklar gösterdiler. Akil insanlar sağ olsun, devreye girdiler. Güzel bir şey oldu. Biz istiyoruz ki bütün Türkiye'de bu tüm uyuşmazlıkların çözümle sonuçlanması, çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın insan yaşayacak devlet yaşayacak. "

Öldürülen 30 yaşındaki Sait Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın ile Dutözü Muhtarı Ahmet Ataç, milletvekili, vali ve kaymakama teşekkür etti. Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yemekhanesinde verilen yemeğin ardında barış töreni sona erdi.



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