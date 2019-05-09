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Varto'da PKK'lıların kullandığı barınak ve sığınaklar imha edildi

MUŞ'un Varto ilçesinde bölücü PKK terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Varto kırsalındaki yerlerin örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristler tarafından kullanıldığı...

Varto'da PKK'lıların kullandığı barınak ve sığınaklar imha edildi
MUŞ'un Varto ilçesinde bölücü PKK terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Varto kırsalındaki yerlerin örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristler tarafından kullanıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Varto kırsalında terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristlerin kullandıkları noktalarda arama yapıldı. Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 3 adet mevzi, 2 adet sığınak, 4 adet barınma yeri, bir adet toplanma yeri bulundu. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesinin yanısıra pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı, şemsiye ele geçirildi. Bölgede yapılan aramalarda ise kayalıkların arasına gizlenmiş halde bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile 3 adet bidon güvenlik güçlerince topraktan çıkarıldı. Mevzi, sığınak, barınak ve malzemeler imha edildi.
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