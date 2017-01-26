Varis çorabından 492 gram eroin çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da otobüste yolculuk yapan V.T.'nin yapılan üst aramasında, giydiği varis çorabının içerisinde 492 gram eroin ele geçti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde bir otobüsü durdurarak, yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen V.T.'nin yapılan üst aramasında varis çorabının içerisine sarılı poşet olduğu görüldü. Poşetler açıldığında 492 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alına V.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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