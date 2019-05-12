Van polisinden tombala baskını

VAN'da tombala oynatıldığı tespit edilen iki işyerine polis ekipleri baskın yaptı. Tombala oynatan 17 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynadıkları belirlenen 93 kişiye ise 29 bin 760 TL idari para cezası kesildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesi'ndeki iki iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, işyerlerini takibe aldı. İşyerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis, baskın düzenledi. 8 ekip ve 25 polis ile gerçekleştirilen baskında 2 tombala makinesi ile 360 bin TL paraya el konuldu. Kumar oyununu oynatan 17 kişiye adli işlem yapıldı. Kumar oynadıkları belirlenen 93 kişiye ise 29 bin 760 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleriyle birlikte tombalma baskınına katılan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri, 2 iş yerini mühürlerken, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ise umama açık bir iş yerine 20 bin TL idari para cezası kesti.

Emniyet yetkilileri, huzur ortamının devamının sağlanması amacıyla bugüne kadar yapılan denetimlerin, bundan sonra da aralıksız devam edeceğini söyledi.



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