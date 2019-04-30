Van merkezli fuhuş çetesine operasyonda 10 tutuklama

VAN'ın Erciş ilçesi merkezli 5 ilde fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden, 3'ü kadın, 10 kişi tutuklandı.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek', 'suç örgütüne üye olma', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik takibin ardından 25 Nisan günü Van ve Erciş ilçesiyle Kocaeli, Muş, Ağrı ve Bitlis'teki 36 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 5'i yabancı uyruklu 6'sı kadın, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yeri aramalarında, fuhşa aracılık etmekten kazanıldığı değerlendirilen 17 bin 640 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i Türk 2'si yabancı uyruklu, 3 kadının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 27 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Fuhuş yaptığı tespit edilen 18 kadına ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre toplam 18 bin 424 bin lira idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Fuhuş yapıldığı belirlenen Van merkezde bir otel, 3 ev ile Erciş ilçesinde 1 otelin kapatılması için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na bilgi verildi.

FOTOĞRAFLI