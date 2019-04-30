Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya illerinde başlatılan FETÖ operasyonunda 3'ü subay 6'sı astsubay, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9...

Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya illerinde başlatılan FETÖ operasyonunda 3'ü subay 6'sı astsubay, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Van Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla, haklarında ifade ve teşhis bulunan örgüt üyesi 10 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya'da yapılan operasyonlarda 3'ü subay, 6'sı astsubay, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328