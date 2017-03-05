Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Van'ın ilçelerinde terör operasyonu

VAN'ın İpekyolu, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Başkale...

Van'ın ilçelerinde terör operasyonu
VAN'ın İpekyolu, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 5 şarjör ile 128 mermi, 1 hücum yeleği, 1 jeneratör, 3 dolu mutfak tüpü, 1 dolu küçük tüp, muhtelif mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmat dışındaki malzeme olay yerinde imha edildi.
Çaldıran İlçesi Evciler Mahallesi'nde ise bölücü terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağlamak amacıyla para, silah ve mühimmat temin ederek bölge kırsalındaki örgüt mensuplarına verdiği belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 2 şarjör ile 60 mermi, 800 bin lira nakit para ele geçirildi.
Ayrıca merkez İpekyolu İlçesi Bakraçlı Mahallesi'nde yapılan aramada da keskin nişancı tüfeğine ait namlu ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.