Van'ın ilçelerinde terör operasyonu

VAN'ın İpekyolu, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 5 şarjör ile 128 mermi, 1 hücum yeleği, 1 jeneratör, 3 dolu mutfak tüpü, 1 dolu küçük tüp, muhtelif mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmat dışındaki malzeme olay yerinde imha edildi.

Çaldıran İlçesi Evciler Mahallesi'nde ise bölücü terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağlamak amacıyla para, silah ve mühimmat temin ederek bölge kırsalındaki örgüt mensuplarına verdiği belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 2 şarjör ile 60 mermi, 800 bin lira nakit para ele geçirildi.

Ayrıca merkez İpekyolu İlçesi Bakraçlı Mahallesi'nde yapılan aramada da keskin nişancı tüfeğine ait namlu ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.



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