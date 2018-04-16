Van Havaalanı'nda metamfetamin ele geçirildi

Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P.'nin giriş kontrol noktasından geçti. 3 İranlı'nın X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yapıldı. Valizlerde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına zulalanmış toplam 3 kilo 854 gram metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P. gözaltına alındı.
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