Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

VAN'ın Edremit ilçesinde, Van Glü kenarında erkek cesedi bulundu. Olay,Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğlen saat 12.00 sıralarında sahil kenarındaki yolda gezenler tarafından, baş...

Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu
VAN'ın Edremit ilçesinde, Van Glü kenarında erkek cesedi bulundu.
Olay,Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğlen saat 12.00 sıralarında sahil kenarındaki yolda gezenler tarafından, baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 2 metre yakınında tabanca da bulundu. Ceset, otopsi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314