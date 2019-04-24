Van Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100'ü canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakırken, ölü ele geçirilen balıklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'da jandarma ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirilen inci kefalinin neslinin korunması amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Jandarma Sahil Bot Timi, Van'ın iskele bölgesi ile Van Kalesi bölgesi arasında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Van Gölü'ne atılmış 500 metre uzunluğunda misina ağı, bu ağa takılı 100'ü canlı toplam 250 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakılırken, 150 kilo ölü balık ve misina ağı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma, yasak dönemde inci kefalinin korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



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