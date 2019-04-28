Van Gölü'nde inci kefali için drone ile denetim

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korumaya alınması için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, Edremit ilçesinin kıyı şeredindeki sazlık alanda saklanmış 600 metre misina ağı ele geçirdi.

Van Gölü'nde kaçak avlananlara karşı jandarma 7/24 nöbet tutuyor. Van Gölü kıyısında denetimlerini sıklaştıran Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Timi ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Timi Van Gölü'nün kıyı şeridinde drone ile kontroller yaptı. Kontrollerde, kıyı şeridinde sazlık alana saklanmış 600 metre misina ağı tespit edildi. Ekipler, ele geçirdikleri misina ağını Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim ederken, bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI