Van Gölü'nde 120 metre misina ağı ve 15 kilo canlı balık ele geçirildi

VAN Gölü'nde yaşayan inci kefalini korumak için jandarma havadan ve karadan güvenlik önlemleri alıyor. Havadan drone, karadan devriye ve sahil bot timleri ile kaçak balık avlayanlar jandarma tarafından denetleniyor. Muradiye İlçesi’nde yapılan denetimlerde, Van Gölü'ne göle atılmış 120 metre uzunluğunda misina ağı ile ağlara takılmış 15 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Erciş sahil bot timi ekipleri, Muradiye ilçesindeki Balıkbendi Bölgesi’nde yaptığı denetimlerde Van Gölü'ne atılan 120 metre uzunluğunda misina ağı ve bu ağa takılı 150 kilo canlı balık ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri misina ağını Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim ederken, canlı ele geçirilen balıklar ise tekrar göle bırakıldı.



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