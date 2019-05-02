Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Van Gölü'nde 120 metre misina ağı ve 15 kilo canlı balık ele geçirildi

VAN Gölü'nde yaşayan inci kefalini korumak için jandarma havadan ve karadan güvenlik önlemleri alıyor. Havadan drone, karadan devriye ve sahil bot timleri ile kaçak balık avlayanlar jandarma tarafından denetleniyor. Muradiye İlçesi’nde yapılan...

Van Gölü'nde 120 metre misina ağı ve 15 kilo canlı balık ele geçirildi
VAN Gölü'nde yaşayan inci kefalini korumak için jandarma havadan ve karadan güvenlik önlemleri alıyor. Havadan drone, karadan devriye ve sahil bot timleri ile kaçak balık avlayanlar jandarma tarafından denetleniyor. Muradiye İlçesi’nde yapılan denetimlerde, Van Gölü'ne göle atılmış 120 metre uzunluğunda misina ağı ile ağlara takılmış 15 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Erciş sahil bot timi ekipleri, Muradiye ilçesindeki Balıkbendi Bölgesi’nde yaptığı denetimlerde Van Gölü'ne atılan 120 metre uzunluğunda misina ağı ve bu ağa takılı 150 kilo canlı balık ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri  misina ağını Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim ederken, canlı ele geçirilen balıklar ise tekrar göle bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328