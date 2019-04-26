Van Gölü kıyısında misina ağları ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirilen inci kefalinin neslinin korunması amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Jandarma Sahil Bot Timi, Çakıl Adası bölgesinde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Van Gölü kıyısına bırakılan, toplam 200 metre uzunluğunda 3 misina ağı ele geçirdi. Ağlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarma, yasak dönemde inci kefalinin korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
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