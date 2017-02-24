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Van Gogh'a ait olduğu iddia edilen tablo sahte çıktı

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT'ta yaklaşık 2 yıl önce polis tarafından ele geçirilen ve Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğu öne sürülen tablonun yapılan incelemeler sonrası sahte olduğu belirlendi. Tokat'ta 2015'in...

Van Gogh'a ait olduğu iddia edilen tablo sahte çıktı

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT'ta yaklaşık 2 yıl önce polis tarafından ele geçirilen ve Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğu öne sürülen tablonun yapılan incelemeler sonrası sahte olduğu belirlendi.
Tokat'ta 2015'in Mart ayında polis tarafından ele geçirilen Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kayıp olduğu sanılan tablosu, incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gönderildi. Uzun süredir bekletildiği Tokat'taki müzeden İstanbul'a gönderilen tablo üzerinde yapılan incelemede, tablonun sahte olduğu belirlendi. Üzerinde 'Mexico P997168', ön yüzündeki metal plaka üzerinde 'Vincent Van Gogh Amsterdam 1882', arka kısmında ise 'Vincent Van Gogh 1882 Orphan Men Standing' ibareleri bulunan tabloyla ilgili hazırlanan rapor Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Takipsizlikle sonuçlanan soruşturma sonrası tablo, taklitlerinin yapılmaması amacıyla yeniden müzeye gönderildi.

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