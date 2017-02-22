Van depreminde 20 kişinin öldüğü Sefa Apartmanın sahibine 227 bin lira para cezası

VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılarak 20 kişinin yaşamını yitirdiği Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş'ın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Baş önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından bu ceza 227 bin 500 lira para cezasına çevrildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan binalarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, yıkılan Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş, 8 Kasım 2012'de gözaltına alınarak tutuklandı. Sanık Baş hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Baş, 22 Şubat 2013'te görülen ilk duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Nezir Baş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada sanık Baş, 'taksirle adam öldürmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezası 227 bin 500 lira para cezasına çevrildi.

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