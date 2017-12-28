Van'daki FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde 27'i adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde 27'i adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.