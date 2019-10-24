Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

VAN'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Taş, sopa ve satırlı saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralanırken, olay anı ise bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



Olay, bugün İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının yakınında meydana geldi. Hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde bölgeye hareket etti. Gerçekleştirilen operasyonda, zabıta görevlileri kaçak hayvan kesimi yapanları suçustü yakaladı. O sırada da kaçak kesim yapanlardan bazıları zabıta memurlarına, taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Saldırıda biri ağır 5 zabıta memuru yaralanırken, polis gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahalade bulundu. saldırgan gruptan bazı kişiler gözaltına alınırken, olay anı ise bir zabıta görevlisi tarafından cep telefon kamerasına an bean kayedildi.



Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsade etmeyeceklerini ifade etti.