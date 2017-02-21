Van'da yivsiz tüfekler yasaklandı

Gülay KUYUCU/VAN, () - VAN'da Olağanüstü Hal (OHAL) süresince güvenlik güçlerince kullanılan tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzeyen yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılması Valilik tarafından yasaklandı.

Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin gerek yerleşim bölgeleri gerekse kırsal alanlarda terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyon, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yanlış anlaşılmalara ve müessif olaylara sebebiyet verilmemesi için güvenlik kuvvetlerince kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin -ruhsatlı dahi olsa- 2935 Sayılı OHAL 11. Maddesine istinaden OHAL süresince il genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır" denildi.