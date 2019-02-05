Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 19 paket halinde satışa sunulmaya hazır eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si...

Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 19 paket halinde satışa sunulmaya hazır eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bulunan İki Nisan Caddesi üzerinde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramalarında 19 paket halinde satışa hazırlanan eroin ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328