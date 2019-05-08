Van'da TIR'da 213 kaçak göçmen yakalandı

VAN,() - VAN'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş karayolunda şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 103'ü Afganistan, 110'u Pakistan uyruklu olmak üzere 213 kaçak göçmen ile T.T. isimli organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Kaçaklar emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözalına alınan T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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