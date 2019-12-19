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Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi’nin Körüklü Deresi...
GÜVENLİK 19.12.2019, 08:07
VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi’nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu. Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi’nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu. Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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