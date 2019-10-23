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Van'da teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi,...
GÜVENLİK 23.10.2019, 13:38
VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla dün Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kıran -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. EYP ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla dün Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kıran -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. EYP ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.
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