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Van'da terör örgütü bağlantılı uyuşturucu operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenlendi. Özel eğitimli 'Alfa' adlı köpeğin desteğiyle yapılan aramalarda 50 kilo 258 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Van...

Van'da terör örgütü bağlantılı uyuşturucu operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenlendi. Özel eğitimli 'Alfa' adlı köpeğin desteğiyle yapılan aramalarda 50 kilo 258 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Van'da bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenlendi. 'Alfa' adlı özel eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramalarda, sert plastikten yapılma makina dişlisi görünümlü 82 materyal içerisine gizlenmiş toplam 50 kilo 258 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma başlatıldı. A.İ. ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ş.T. ve E.K. de İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. A.İ.'nin İzmir'deki adresinde yapılan aramalarda ise bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ., Ş.T. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevni gönderildi.

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