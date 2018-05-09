Van'da terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Arif KARAKAŞ/VAN, () -VAN'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Van'da, jandarma ve polis ekipleri tarafındar düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya büyük darbe vuruldu. Kent merkezindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, 1 MP3 oynatıcı, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, 5 video kaseti ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.



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