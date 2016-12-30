Van'da terör operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Van'ın İpekyolu İlçesi'nde boş ve harabe halindeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 adet 85 mm anti tank PG7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, 3 kaleşnikof uzun namlulu silah, çok miktarda fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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