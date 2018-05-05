Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' adı verilen operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' adı verilen operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI